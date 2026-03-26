Muere mujer de 32 años durante presunta liposucción en clínica estética de Santiago

La víctima fue identificada como Geraldín Hernández, quien, según versiones de sus familiares, había ingresado al centro de salud en horas de la mañana para someterse al referido proceso. ( FUENTE EXTERNA )

Una joven de 32 años falleció este jueves mientras presuntamente se le practicaba un procedimiento de liposucción en una clínica estética identificada como “Diosa”, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago.

La víctima fue identificada como Geraldín Hernández, quien, según versiones de sus familiares, había ingresado al centro de salud en horas de la mañana para someterse al referido proceso.

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Denuncias de la familia

Ámbar Sánchez, prima de la fallecida, cuestionó el manejo del caso por parte del centro médico, alegando que no se les ha brindado información clara sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte de su pariente ni el tiempo transcurrido desde el deceso al momento de la notificación.

Dijo que la familia recibió una llamada en la que únicamente se les informó que la joven “se había puesto mal”, sin ofrecer mayores detalles sobre su condición.

Explicó que al llegar al establecimiento, se encontraron con la noticia de su fallecimiento.

“Esto ha sido una sorpresa para toda la familia. Era una mujer sana y estable”, expresó.

Asimismo, denunció que previo al fallecimiento se habría solicitado dinero adicional y más unidades de sangre, a pesar de que, según indicó, ya se habían cumplido esos requerimientos.

Hasta el momento, ningún representante del centro estético ha ofrecido declaraciones sobre lo ocurrido.