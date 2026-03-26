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Mujer cae de edificio
Mujer cae de edificio

Investigan circunstancias en que mujer cayó desde un apartamento en Miches

Niurka Isabel Castillo Navarro, de 42 años, resultó con múltiples heridas tras caer desde su apartamento del edificio Alta Vista

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
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Investigan circunstancias en que mujer cayó desde un apartamento en Miches
La mujer cayó desde el edificio Alta Vista en Miches. (FUENTE EXTERNA)

Las autoridades policiales investigan las circunstancias en las que una mujer cayó desde el segundo nivel de un edificio residencial durante la madrugada de este jueves, en el municipio Miches, provincia El Seibo.

  • La víctima fue identificada como Niurka Isabel Castillo Navarro, de 42 años, quien resultó con múltiples heridas tras caer desde su apartamento del edificio Alta Vista. Según el diagnóstico médico, sufrió golpes en distintas partes del cuerpo.

Acciones de las autoridades locales

Informaciones preliminares indican que Castillo Navarro habría saltado, aparentemente para escapar de una persona, aún no identificada, que ingresó al apartamento en horas de la madrugada, circunstancia que es investigada por las autoridades.

La Policía y otras autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar al supuesto individuo involucrado.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre el sospechoso ni sobre su posible relación con el hecho.

 

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.