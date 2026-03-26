Una mujer resultó con quemaduras en distintas partes de su cuerpo luego de que otra mujer le lanzara aceite caliente, alegadamente por una deuda de mil pesos, en un hecho ocurrido en el sector Maco Tibio del municipio de Moca, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Mónica Germosén.

Al hacer la denuncia, la afectada narró que la presunta atacante, Karina Peralta, se presentó en su residencia con la intención de cobrar el dinero.

De acuerdo con el testimonio de Germosén, ante la imposibilidad de recibir el pago, Peralta habría tomado un recipiente con aceite caliente desde la estufa de la vivienda y se lo lanzó, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

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Reacciones de la víctima y estado del caso

La afectada explicó que al momento del incidente se encontraba hirviendo alimentos en su casa, cuando la agresora llegó acompañada de otras personas.

Germosén manifestó que espera que las autoridades procedan con el apresamiento de la presunta responsable.

"Yo lo que quiero es que se haga justicia, porque eso no se le hace a nadie", expresó la mujer.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.