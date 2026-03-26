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intento de robo Villa Mella
intento de robo Villa Mella

Policía frustra intento de robo en comercio y apresa hombre en flagrante delito en Villa Mella

El detenido es Carlos Ángel Cuevas, de 40 años, quien fue sorprendido en el interior del establecimiento

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    Policía frustra intento de robo en comercio y apresa hombre en flagrante delito en Villa Mella
    Un intento de robo en un comercio de Villa Mella fue frustrado por la policía, arrestando a un hombre con RD$8,400. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes policiales adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Norte apresaron en flagrante delito a un hombre que intentó sustraer dinero en efectivo de un supermercado ubicado en la avenida Hermanos Mirabal, en el sector Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

    El detenido es Carlos Ángel Cuevas, de 40 años, quien fue sorprendido en el interior del establecimiento tras haber penetrado por la parte trasera del comercio, luego de romper el conducto del sistema de aire acondicionado con la intención de cometer el robo.

    Acciones de la autoridad para frustrar el delito

    La rápida intervención de los agentes policiales que acudieron al lugar permitió frustrar la acción delictiva y proceder con el arresto del individuo.

    Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon una mochila que contenía la suma de RD$8,400 en efectivo.

    El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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