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Raso del Ejército
Raso del Ejército

Arrestan a raso del Ejército con 90 libras de marihuana y dos paquetes de cocaína en Barahona

Al alistado también se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros con su cargador, la suma de 11,600 pesos, un teléfono celular y documentos personales

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    Arrestan a raso del Ejército con 90 libras de marihuana y dos paquetes de cocaína en Barahona
    Evidencias ocupadas al raso del Ejército, incluyendo pacas de presunta marihuana, paquetes de supuesta cocaína, un arma de fuego, dinero en efectivo y otras pertenencias, durante el operativo en Barahona. (FUENTE EXTERNA)

    Las autoridades arrestaron a un raso del Ejército de República Dominicana (ERD) con 90 libras de un vegetal presumiblemente marihuana y dos paquetes de supuesta cocaína, durante un operativo realizado en la provincia Barahona.

    El detenido fue identificado como Eduard Alexis Urbaez Urbaez, de 23 años, quien se desplazaba en una furgoneta Nissan Caravan, color gris, año 2020.

    La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Ministerio Público y efectivos del Ejército, durante labores de inspección conjunta en el puesto de chequeo Cruce de Vicente Noble, de la referida provincia.

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    Infografía
    Las drogas que le fueron incautadas al raso delEjército en la provincia Barahona. (FUENTE EXTERNA)

    De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, al inspeccionar el vehículo por instrucciones del fiscal actuante, las autoridades localizaron una caleta en el piso de la parte trasera, donde se encontraban ocultos dos paquetes de presunta cocaína, así como nueve pacas de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso preliminar de 90 libras.

    • Al alistado también se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros con su cargador, la suma de 11,600 pesos, un teléfono celular y documentos personales.
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    Las sustancias ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

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