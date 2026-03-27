Familiares reportaron la mañana de este viernes la desaparición de dos primos, un niño de cuatro años y otro de 16, quienes salieron ayer, de su residencia en el sector Los Salados, al norte de la provincia Santiago, y desde entonces se desconoce su paradero.

Los desaparecidos fueron identificados como Wenzel Francisco, de 4 años, y su primo Justin Francisco, de 16, quien presuntamente padece trastornos mentales.

De acuerdo con el testimonio de Charlotte Méndez, madre del más pequeño de los menores, ambos salieron alrededor de las 2:15 de la tarde de ayer jueves.

Dijo que ambos fueron visto en una parada de autobuses, dónde intentaron comprar un boleto, "pero la venta les habría sido negada por tratarse de menores de edad".

"Se llevó al menor"

La madre del pequeño sostiene la hipótesis de que el adolescente se llevó al menor.

Indicó que el joven tiene antecedentes de haberse escapado anteriormente con rumbo a Santo Domingo, lo que aumenta la preocupación sobre su posible destino.

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La madre hizo un llamado urgente a las autoridades y a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de los menores.

Para cualquier información que ayude a dar con los menores pueden comunicarse al teléfono 809-628-9931.