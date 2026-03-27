Miembros del Ejército de la República Dominicana detuvieron al conductor de un camión que transportaba a 18 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la intervención se llevó a cabo en la calle Independencia, como parte de labores de patrullaje e inteligencia.

Durante la inspección del vehículo, un camión Kia, tipo frigorífico, color blanco y sin placa, los efectivos militares encontraron en su interior a 18 extranjeros, entre ellos tres mujeres, 14 hombres y un menor de edad.

El camión era conducido por el dominicano Luciano Javier Contreras Familia, quien, al percatarse de la presencia militar, intentó huir sin éxito.

Contrabandistas

Según las declaraciones del detenido, el traslado de los migrantes habría sido coordinado por dos presuntos contrabandistas identificados como "John" y "Jonathan", residentes en el sector Pueblo Nuevo de Mao.

El conductor, junto al vehículo y los extranjeros, permanece bajo custodia en la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.