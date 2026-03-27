Miembros de la Policía Nacional localizaron este viernes en el parque Parque Eugenio María de Hostos, en el Malecón de Santo Domingo, Distrito Nacional, al niño de 4 años y a su primo, de 16, quienes fueron reportados como desaparecidos en la provincia Santiago.

Los menores, identificados como Wenzel Francisco, de 4 años, y Justin Francisco, de 16, salieron desde su residencia en el sector Los Salados la tarde de ayer, jueves, con rumbo desconocido.

Ambos fueron encontrados en buen estado de salud y serán trasladados hacia el palacio de la Policía Nacional.

Los familiares informaron de manera preliminar que los menores abordaron un autobús de la compañía Aetra para trasladarse a Santo Domingo, versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

La ausencia

En torno a la desaparición de los menores, nuevos elementos surgieron luego de que familiares revelaran que el adolescente habría coordinado un encuentro en Santo Domingo con una persona con la que mantenía comunicación previa a través de la red social TikTok.

Según relató a Diario Libre Celinéd Méndez, tía del niño, los menores fueron vistos por última vez alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el adolescente salió con el menor bajo el pretexto de tender una ropa.

"Subió disque a tender una ropa con el niño, aprovechó ese momento y se escapó", explicó Méndez, quien indicó que el adolescente se robó de la casa 2,500 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/dl-2026-03-27t095302010-6c7ceb87.jpg El niño de cuatro años y el adolescente de 16, reportados como desaparición en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con la tía, los menores se encontraban bajo el cuidado de su abuela paterna, mientras su madre trabajaba, y el padre del niño, quien es tío del adolescente reside fuera del país.

La denunciante aseguró que el adolescente presenta trastornos mentales, presuntos vínculos al consumo de sustancias ilícitas, y que en ocasiones anteriores se había escapado hacia Santo Domingo, donde solía permanecer en zonas como La 42, el Malecón y el área del Obelisco.

Las conversaciones

Conversaciones encontradas por la familia en una tableta utilizada por el adolescente evidencian que este habría sostenido intercambios por audios con un hombre residente en la capital.

Según los registros, a las 2:35 de la tarde del jueves el hombre respondió "ok", luego de que Justin le enviara un audio de dos segundos, mientras que a las 3:22 el individuo escribió: "¿Dónde vienes?", y más tarde, a las 5:31 de la tarde, insistió: "Hola, ¿dónde estás? No sé nada de ti. Tú debiste estar en la capital, dime".

Los parientes indicaron que lograron comunicarse con dicho hombre la noche del mismo jueves, quien confirmó haber hablado con el adolescente, aunque aseguró desconocer sobre su paradero.

"Él habló conmigo y me dijo que me iba a llamar, pero él no me ha llamado ni me ha dicho nada... O sea, que él quizás salió para otro lado, pero no para verse conmigo", dijo el individuo a la madre del adolescente.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron al adolescente tomando de la mano al niño y caminando de forma apresurada por el sector.

Mientras tanto, la madre del niño, Charlotte Méndez, sostuvo que ambos menores salieron con la aparente intención de trasladarse hacia Santo Domingo, y que incluso fueron vistos en una parada de autobuses donde intentaron comprar un boleto, pero se les habría negado por ser menores de edad.