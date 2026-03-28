Hijo del fenecido narcotraficante "el Gringo" es arrestado por miembros de la DNCD

Agentes de la DNCD ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD) )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a miembros del Ministerio Público, arrestaron a cinco hombres durante una serie de allanamientos realizados en sectores del Distrito Nacional, destacándose la captura de Luis Manuel Jiménez (Manolo), hijo del fallecido narcotraficante Emilio Mesa Beltré, conocido como "el Gringo".

El operativo, que incluyó seis allanamientos y múltiples intervenciones, tuvo como objetivo desarticular puntos de microtráfico en barrios de la parte alta de la capital, según informes de inteligencia.

Captura clave en el Ensanche Luperón

Jiménez, detenido durante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle 37 del Ensanche Luperón, es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del tráfico de drogas en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/whatsapp-image-2026-03-28-at-94833-am-c35976b5.jpeg Elementos encontrados por agentes de la DNCD durante el operativo. (FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD))

En el lugar, los agentes incautaron cerca de 2,895 gramos de presunta marihuana, además de porciones adicionales del vegetal, una pistola calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, celulares, una balanza, equipos para empaque y distribución, así como varios hookah.

Más arrestos y decomisos

En operativos realizados en los sectores Atala y Honduras, también fueron arrestados cuatro individuos vinculados al microtráfico.

Durante estas intervenciones, las autoridades decomisaron más de 6,000 gramos de distintas sustancias narcóticas, entre ellas cocaína, marihuana, tusi, molly y pastillas de éxtasis, además de armas de fuego, balanzas, selladoras, dinero en efectivo y otros instrumentos utilizados para la comercialización de drogas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/whatsapp-image-2026-03-28-at-94835-am-5e3e41d5.jpeg Algunos de los elementos encontrados por los agentes de la DNCD durante el operativo. (FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS (DNCD))

Refuerzo contra el microtráfico

La DNCD indicó que estas acciones forman parte de los operativos conjuntos de interdicción que impulsa la Fuerza de Tarea Conjunta, con el propósito de combatir el microtráfico y fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán sometidos a la justicia por presunta violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los operativos para enfrentar el tráfico de drogas en barrios y comunidades del territorio nacional.

El gringo

Manuel Emilio Mesa Beltré mejor conocido como "el Gringo" tuvo un amplio historial criminal que incluía varios casos judicializados y reincidencias. Supuestamente dirigiría una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/images-7b91ea0e.jpg Manuel Emilio Mesa Beltré el gringo. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con reportes de prensa, sus vínculos con el mundo del narcotráfico datan del 2010, cuando se le sindicó como parte de la red que controlaba el narcotraficante José David Figueroa Agosto.

Las autoridades lo señalaban como uno de los principales cabecillas. Su trabajo era gestionar el lavado de activos a través de casas de cambio, controlaba el microtráfico de drogas en los barrios de la capital.

En septiembre de 2010, Mesa Beltré fue condenado a ocho años de prisión también por tráfico de drogas, sin embargo, en mayo de 2014 la Corte de Apelación le otorgó la libertad condicional, pero dos años después volvió a tener problemas con la justicia.

En el 2016 las autoridades lo acusaron de patrocinar una red de narcotráfico internacional que reclutaba mulas para sus actividades. En esa ocasión le fue dictado a un año de prisión preventiva en la cárcel La Victoria y en 2019 fue condenado a 30 años.

Muerte

Al momento de su fallecimiento, acaecido la mañana del 21 de noviembre del 2021 a causa de una de insuficiencia renal crónica, "el Gringo" se encontraba condenado a 30 años de prisión imputado por lavado de activos y narcotráfico.