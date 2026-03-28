Iban rumbo a un hospital y murieron tras impactar contra un árbol en La Romana

Unidades del 9-1-1 asistieron a las víctimas del accidente de tránsito en La Romana. ( ARCHIVO )

Al menos dos personas perdieron la vida y una tercera resultó herida la madrugada de ayer, viernes, en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, en la provincia La Romana.

Las víctimas fueron identificadas como Teófilo García Núñez y Johanna De León Frías, quienes fallecieron luego de que el vehículo en el que se desplazaban impactara contra un árbol, tras el conductor presuntamente perder el control.

Se dirigían a un hospital

De acuerdo con versiones preliminares, ambos se dirigían hacia un centro hospitalario, ya que De León Frías presentaba complicaciones de salud.

En el hecho también resultó herida una tercera persona, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Al lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como agentes de la Policía Preventiva y otros organismos de socorro, quienes realizaron las labores correspondientes.