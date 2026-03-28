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Héctor Rizek Llabaly
Héctor Rizek Llabaly

Fallece Héctor Rizek Llabaly, empresario dominicano y referente del cacao nacional

Dedico su vida a impulsar el cacao y el desarrollo del sector agroindustrial

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    Fallece Héctor Rizek Llabaly, empresario dominicano y referente del cacao nacional
    Fotografía de archivo de Héctor Rizek Llabaly, empresario dominicano nativo de San Francisco de Macorís. (DIARIO LIBRE)

    Este sábado falleció en la República Dominicana Héctor José Rizek Llabaly, reconocido empresario francomacorisano destacado por sus aportes al desarrollo de la industria nacional y al posicionamiento del cacao dominicano en el mercado internacional. Hasta su muerte presidió el Grupo Rizek, empresa líder en la producción, procesamiento y exportación de cacao orgánico y convencional.

    La noticia ha consternado al sector agroindustrial y a la sociedad dominicana, dado que Rizek Llabaly, conocido popularmente como el "Sr. Cacao", contribuyó durante más de cinco décadas a consolidar la reputación del cacao dominicano entre los preferidos en el mundo. Además, formó parte de la Junta Monetaria desde 1985, desempeñando un papel clave en la economía del país.

    Trayectoria y reconocimientos

    Nacido en San Francisco de Macorís el 3 de marzo de 1931, Héctor Rizek proviene de una familia que, desde 1905, se dedica a la producción, procesamiento y exportación de cacao. Bajo su liderazgo, Rizek Cacao creció y se consolidó en marcas como Nazario Rizek, Rizek SAS, Rizek Cacao y Kahkow SRL, expandiéndose a empresas en toda la República Dominicana y el Caribe.

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    Infografía
    Sr. Héctor José Rizek Llabaly mientras recibia el reconomiento. (FUENTE EXTERNA)

    Por sus aportes, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el Galardón al Mérito Industrial 2022 otorgado por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), así como el título de Agroempresario del Año en diferentes ocasiones. Su labor fue destacada por el apoyo al sector industrial, aduanal y al desarrollo sostenible del cacao dominicano.

    Honras fúnebres

    Las honras fúnebres se realizarán este domingo a las 9:00 de la mañana en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, y el lunes a las 9:00 de la mañana se llevará a cabo el sepelio en el cementerio Puerta del Cielo.

    Los descendientes de Rizek Llabaly asumirán la responsabilidad de mantener viva la tradición empresarial de su padre, asegurando la continuidad del legado del Grupo Rizek en la producción y exportación de cacao de alta calidad.

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