Fallece ex viceministro de Medio Ambiente en accidente en Santiago

El ex viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Alberto Franco Taveras, falleció este sábado a causa de un accidente de motocicleta ocurrido en la provincia de Santiago.

El hecho se produjo en circunstancias que aún son investigadas.

Franco se desempeñó como viceministro desde el 16 de agosto de 2020 hasta el año 2024, cuando fue sustituido en el cargo por Carlos Augusto Batista Batista.

Condolencias

A través de un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó su profundo pesar por el fallecimiento, destacando su trayectoria y aportes al fortalecimiento de la gestión ambiental en el país, especialmente en la protección y conservación de los recursos naturales.

La institución extendió sus condolencias a familiares, amigos y allegados, al tiempo que elevó oraciones por el eterno descanso de su alma.

"Durante su paso por la institución, Franco contribuyó al fortalecimiento de la gestión ambiental del país, especialmente en la protección y conservación de nuestros recursos naturales", destacó el ministerio en un comunicado.

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