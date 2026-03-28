Sepultan los restos de mujer que murió en clínica estética de Santiago; familia exige justicia

Parientes trasladan el féretro para dar el último adiós a la joven que falleció en una clínica estética en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CESAR JIMÉNEZ )

Fue sepultada este sábado en el cementerio municipal Santiago Oeste la joven Angélica Geraldín Hernández, quien falleció el pasado jueves mientras se le practicaba una cirugía estética en un centro intervenido por las autoridades.

En medio de escenas de dolor y llanto, familiares y amigos dieron el último adiós a la joven, mientras exigieron justicia y sanciones contra los responsables del hecho, actualmente bajo investigación del Ministerio Público.

Durante el sepelio, parientes ofrecieron declaraciones a medios de comunicación en las que denunciaron presuntas irregularidades en torno al procedimiento médico.

Ámbar Sánchez, prima de la fallecida, afirmó que la familia emprenderá acciones legales y que ya cuentan con representación jurídica para dar seguimiento al caso.

"Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar con respecto a la ley. Este caso no puede quedar impune", expresó.

Pagó 400 mil pesos por la intervención quirúrgica

Sánchez reveló que la joven habría pagado aproximadamente RD$400,000 por la cirugía estética, y denunció la existencia de una presunta red que captaba mujeres para someterlas a este tipo de procedimientos.

Según explicó, una persona identificada como "Karen" era quien contactaba a las pacientes, coordinaba los pagos y las refería al centro donde finalmente se realizaban las intervenciones.

Además, indicó que inicialmente la operación se realizaría en Santo Domingo, pero posteriormente la víctima fue trasladada a una clínica estética en Santiago, donde ocurrió el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/whatsapp-image-2026-03-28-at-20714-pm-01efe40a.jpeg Familiares dan el último adiós a la joven que falleci en una clínica estética en Santiago. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

Familia denuncia red y falta de supervisión

Otra familiar, Carmen Polanco, pidió que el caso sirva de ejemplo para evitar que otras jóvenes sean engañadas.

"Que esto no quede impune. Hay médicos que están trabajando en una red utilizando nombres de otros profesionales", denunció.

De igual forma, llamó a las mujeres a informarse adecuadamente antes de someterse a procedimientos estéticos y verificar la legalidad de los centros de salud.

En tanto, otra prima de la víctima aseguró que hasta el momento ninguna de las personas involucradas ha dado la cara públicamente, mientras reiteró el reclamo de justicia por parte de la familia.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el caso, mientras se confirmó que el establecimiento donde ocurrió el procedimiento fue clausurado.

Hasta el momento, no han sido revelados oficialmente los nombres de los médicos que participaron en la intervención quirúrgica.

El Ministerio Público continúa recabando evidencias para determinar responsabilidades en este hecho que ha generado preocupación en la sociedad.

Exigen justicia por muerte en clínica estética

Familiares de Angélica Geraldín Hernández reiteraron que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias legales, al tiempo que exhortaron a otras posibles víctimas a denunciar situaciones similares.

Lo que dijo el ministro de Salud

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó ayer viernes que la clínica estética Diosa, donde falleció Geraldine, ya había sido clausurada anteriormente por irregularidades en sus operaciones.

De acuerdo con el funcionario, la clausura anterior obedeció a razones similares, relacionadas con situaciones que pusieron en riesgo la vida de pacientes.

Detalló que el centro únicamente tenía autorización para ofrecer consultas médicas.