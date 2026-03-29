Pareja de esposos pierde la vida en accidente de tránsito en Higüey

Accidente tránsito en Higüey deja dos víctimas fatales, un vehículo volcó. ( ARCHIVO )

Una pareja de esposos perdió la vida el sábado, tras el vehículo en el que transitaban se volcara en la calle Pedro Castillo del sector San Pedro de de Higüey, provincia La Altagracia.

Las víctimas fueron identificadas como Darlin Rafael Martínez Santana, "Kiko", de 28 años de edad, y Crisleidy Elizabeth Matos Florian, "Cris", de 19, quienes se trasladaban en un vehículo Nissan, modelo Sentra, color negro.

Los jóvenes fallecieron en el mismo lugar del accidente tras los fuertes golpes que recibieron en parte de su cuerpo.

Las autoridades aún no han informado con exactitud las causas exactas del accidente, pero de forma preliminar se ha informado que el conductor perdió el control del vehículo, provocando que se saliera de la vía y terminara volcándose.

Investigación del accidente

Al lugar acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, agentes de tránsito, Policía Nacional y un médico legista para los levantamientos correspondientes.

Te puede interesar Accidente múltiple en La Otra Banda deja seis fallecidos y diez heridos