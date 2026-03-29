Una llamada para buscar un medicamento terminó en la muerte de una mujer en Sabana Iglesia

Yulenny Carolina Frías de León fue encontrada sin vida dentro de una vivienda, presentando signos de violencia y quemaduras, según los reportes preliminares. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Yulenny Carolina Frías de León, de 35 años, fue citada a su vivienda tras recibir una llamada telefónica antes de ser hallada sin vida en el municipio Sabana Iglesia, según revelaron familiares.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por su tío, Antonio de León, la víctima se encontraba compartiendo con allegados en un centro de diversión nocturna cuando recibió una llamada de su expareja, con quien tiene un hijo en común.

"Él la llamó y le dijo que fuera a la casa a buscar un medicamento que ella tenía allá", relató el familiar.

Según explicó, la mujer había comenzado a vivir sola desde hacía aproximadamente un mes, por lo que salió hacia su residencia en horas de la noche, alrededor de las 11:00, dejando a sus amigas en el lugar.

El tío indicó que, tras su salida, no volvieron a tener contacto con ella.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de Yulenny Carolina Frías de León?

Amigas de la víctima se preocuparon al notar que tardaba en regresar, debido a que la distancia hacia la vivienda era corta. Intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta, lo que generó la alerta.

Posteriormente, Yulenny Carolina Frías de León fue encontrada sin vida dentro de la vivienda, presentando signos de violencia y quemaduras, según los reportes preliminares.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el cementerio del Ingenio, donde permanece a la espera de la autopsia que determinará las causas exactas del fallecimiento.

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En medio del dolor, Antonio de León hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el caso.

"Lo que nosotros necesitamos es que las autoridades nos ayuden a saber quién cometió este hecho", expresó.

La víctima era madre de un niño de 10 años, quien no se encontraba con ella al momento del suceso.

Acciones de las autoridades y estado de la investigación

Imágenes captadas en el lugar muestran la vivienda con evidentes signos de incendio, incluyendo áreas afectadas por humo negro y daños provocados por las llamas.

En la escena se encuentran miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), quienes continúan las investigaciones.

Las autoridades informaron que el caso sigue en proceso de investigación, mientras familiares esperan justicia por la muerte de Yulenny Carolina Frías de León.