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Policía captura en Don Juan a prófugo acusado de doble homicidio en Yamasá

El detenido es señalado como el presunto autor de la muerte Argenis Javier, alias "Pimpi", y de Gari Javier del Rosario de la Rosa

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    Policía captura en Don Juan a prófugo acusado de doble homicidio en Yamasá
    La Policía dijo que el apresado será puesto a disposición del Ministerio Público. (FUENTE EXTERNA)

    Fue capturado la tarde de este domingo Ramón Elías Samboy Contrerasalias "Maquiteria", de 28 años, quien era buscado por su presunta implicación en un doble homicidio ocurrido en el municipio de Yamasá, el 16 de enero del presente año.

    La captura se produjo en la calle principal de Frías, distrito municipal Don Juan en Monte Plata, por agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en atención a la orden judicial No. 2026-AJ0004214, emitida por un juez competente.

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    Infografía
    Ramón Elías Samboy Contreras, alias Maquiteria. (FUENTE EXTERNA)

    El detenido es señalado como el presunto autor de la muerte por múltiples heridas de arma de fuego de los señores Argenis Javier, alias "Pimpi", y Gari Javier del Rosario de la Rosa. Según la Policía, el hecho estaría relacionado a conflicto personales entre los involucrados. 

    La institución dijo que la captura de "Maquiteria" se produjo tras un proceso de seguimiento e inteligencia desarrollado por los investigadores, "quienes mantenían su búsqueda activa desde la ocurrencia del hecho".

    El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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