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Accidente de Tránsito
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Joven fallece tras chocar motocicleta con yipeta en La Altagracia

Yeison Estarlin Hernández Valdez, de 25 años, sufrió un accidente en la avenida Barceló mientras conducía su motocicleta

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    Joven fallece tras chocar motocicleta con yipeta en La Altagracia
    El hecho ocurrió cuando Hernández Valdez se desplazaba por la avenida Barceló de Bávaro en una motocicleta. (FUENTE EXTERNA)

    Un joven de 25 años perdió la vida la madrugada de este lunes, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Barceló, en Bávaro, provincia La Altagracia. 

    Se trata de Yeison Estarlin Hernández Valdez, de nacionalidad dominicana, quien fue declarado fallecido a la 1:11 de la madrugada en un centro de salud, tras haber sido trasladado de emergencia.

    De acuerdo con el diagnóstico médico, el joven presentaba fracturas abiertas de fémur en ambas piernas, así como trauma craneal severo, lesiones que le provocaron la muerte.

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    Circunstancias del accidente

    El hecho ocurrió cuando Hernández Valdez se desplazaba por la referida vía a bordo de una motocicleta Suzuki AX-100, roja, sin casco protector, y colisionó con una yipeta Grand Cherokee, negra.

    • Las autoridades correspondientes investigan el caso para esclarecer lo sucedido.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.