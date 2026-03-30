La Policía Nacional informó este lunes que los organismos de control interno de la institución investigan el accionar de un oficial superior que se observa agredir a una dama, en un hecho registrado anoche en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, hecho por el cual el agente fue suspendido.

El oficial investigado es el coronel Fausto Madé Ramírez, quien fue suspendido en funciones hasta tanto se concluya la investigación y se ofrecen los resultados del caso.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que el hecho es "inaceptable y reprobable", al tiempo que precisó que los organismos de control interno, incluyendo la Inspectoría General y la Dirección Central de Asuntos Internos, quienes han asumido una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y rendir un informe con las recomendaciones disciplinarias correspondientes.

Pesqueira reiteró que este tipo de acciones se aparta de los lineamientos institucionales, especialmente al tratarse de un hecho en perjuicio de una mujer, y aseguraron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

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Faride condena agresión

Al respecto, el Ministerio de Interior y Policía condenó enérgicamente la conducta mostrada por el agente de la Policía Nacional en el que se observa la agresión a una ciudadana en la vía pública.

Ante este hecho, fue ordenada su suspensión inmediata, al tiempo que se dispuso el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, conforme a lo establecido en la ley.

El Ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto a los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la seguridad pública, por lo que continuará informando oportunamente a través de los canales oficiales.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reiteró que este tipo de acciones son inaceptables y contrarias a los principios que rigen el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

"No toleramos abusos de autoridad. La agresión a cualquier ciudadano atenta contra los valores que estamos comprometidos a fortalecer dentro de nuestras instituciones", expresó.

La institución enfatizó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y la transformación de los cuerpos policiales hacia un modelo más profesional, transparente y cercano a la ciudadanía.

Asimismo, garantizó que este caso será tratado con la debida rigurosidad y que se adoptarán las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación.

El Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía a continuar colaborando con las autoridades y a canalizar cualquier denuncia a través de los mecanismos oficiales, como parte del fortalecimiento institucional y la construcción de confianza.