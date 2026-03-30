No es la primera vez que suspenden a coronel que agredió a mujer en Los Mina

Momento en que el coronel Fausto Madé Ramírez, de la Policía Nacional, agrede a una mujer en el sector Los Minas, Santo Domingo Este, hecho que motivó su suspensión y una nueva investigación. ( FUENTE EXTERNA )

La reciente suspensión del coronel Fausto Madé Ramírez, captado en vídeo mientras agrede a una mujer en el sector Los Minas, Santo Domingo Este no constituye un hecho aislado en su historial dentro de la Policía Nacional.

El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, —entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes ante la agresión a un ciudadano.

Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.

Años después, el patrón vuelve a repetirse y otra vez la promesa institucional de investigar y sancionar.

El caso más reciente salió a la luz este lunes tras la difusión de un audiovisual en redes sociales, en el que se observa al coronel incurrir en un acto de violencia contra una civil.

A raíz del hecho, la entidad policial informó su suspensión otra vez y la apertura de una investigación a través de los organismos correspondientes.

La recurrencia de este tipo de incidentes pone en duda la eficacia de las sanciones disciplinarias dentro de la Policía Nacional, particularmente en situaciones donde agentes previamente investigados vuelven a estar implicados en hechos violentos.

Cero tolerancia

El nuevo incidente ocurre en medio delpolicial, que busca fortalecer losy garantizar una actuación apegada a los

La ministra de Interior y Policía reiteró que este tipo de acciones son inaceptables y contrarias a los principios que rigen el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

"No toleramos abusos de autoridad. La agresión a cualquier ciudadano atenta contra los valores que estamos comprometidos a fortalecer dentro de nuestras instituciones", expresó.

Asimismo, garantizó que este caso será tratado con la debida rigurosidad y que se adoptarán las medidas correspondientes en función de los resultados de la investigación.