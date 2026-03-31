Denuncian falta de supervisión permitió operar centro estético de Santiago donde murió mujer

Familiares de Angélica Geraldine Hernández protestan con carteles frente a la fiscalía en la provincia Santiago, exigiendo justicia y denunciando la falta de supervisión que permitió operar el centro estético donde falleció la joven. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

Familiares de Angélica Geraldine Hernández denunciaron este martes que la falta de supervisión por parte de las autoridades permitió que el centro de estética donde falleció la joven continuara operando, pese a que había sido clausurado para fines de cirugías por el Ministerio de Salud Pública.

José Ramón Rodríguez, pariente de la víctima, cuestionó que en la clínica Diosa, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos, en la provincia Santiago, se siguieran realizando procedimientos estéticos sin la debida regulación.

"¿Dónde estaban las autoridades?", preguntó el señor.

Mientras que Eduardo Hernández, padre de la fallecida, señaló que su hija, de 32 años, acudió a un lugar céntrico de la ciudad y no a un establecimiento clandestino, por lo que entiende que hubo fallas en la vigilancia de este tipo de negocios.

"Ella no fue a un callejón, fue a un lugar visible, en una de las zonas más prestigiadas de Santiago", agregó.

De su lado, Ámbar Sánchez, prima de Hernández, señaló que la tragedia evidencia debilidades en la fiscalización de los centros estéticos, lo que, a su juicio, expone a los ciudadanos a prácticas irregulares.

"Esto no puede seguir pasando. Aquí hay una falta de control que está afectando a muchas personas. Hay más víctimas de este tipo de situaciones", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-102634-am-5cb69fb4.jpeg Familiares de Angélica Geraldine Hernández protestan con carteles frente a la fiscalía en Santiago, exigiendo justicia y denunciando la falta de supervisión que permitió operar el centro estético donde falleció la joven. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ)

Dijo que no buscan compensación económica, sino que se haga justicia y se establezcan responsabilidades contra todos los involucrados en el caso.

Los familiares, quienes se presentaron este martes en la fiscalía que opera en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, exigieron a las autoridades asumir su responsabilidad y reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que establecimientos clausurados continúen operando.

Salud Pública

Tras el deceso de Angélica Geraldine, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó que la clínica ya había sido clausurada anteriormente por irregularidades en sus operaciones.

De acuerdo con el funcionario, el centro únicamente tenía autorización para ofrecer consultas médicas.