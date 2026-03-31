DNCD saca de las calles más de un millón de dosis de drogas en marzo

Parte de la droga incautada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante operativos contra el microtráfico realizados en marzo. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó más de un millón de dosis de estupefacientes durante operativos contra el microtráfico ejecutados en marzo, según el balance oficial de las autoridades.

La cifra se construye a partir de dos niveles de decomiso. Por un lado, las 20,756 dosis de crack y cientos de porciones individuales de otras sustancias ya listas para la venta. Por otro, los 984,043 gramos de drogas ocupadas, que, al fraccionarse en unidades de consumo, superan el millón de dosis en el mercado minorista.

Las imágenes levantadas en distintos operativos muestran ese patrón. Filas de pequeñas envolturas, organizadas y listas para distribución inmediata, evidencian que gran parte de la droga se comercializa en presentaciones individuales, dirigidas al consumo directo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-85250-am-210c298d.jpeg Un agente de la DNCD ocupa presuntas sustancias narcóticas durante un allanamiento contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-85249-am-8705a997.jpeg Presuntas sustancias narcóticas, dinero en efectivo y otros objetos ocupados por la DNCD durante allanamientos contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-85241-am-e953a467.jpeg Presuntas sustancias narcóticas, dinero en efectivo y otros objetos ocupados por la DNCD durante allanamientos contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-31-at-85246-am-94c3e38b.jpeg Presuntas cocaína, dinero en efectivo y otros objetos ocupados por la DNCD durante allanamientos contra el microtráfico. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante el período se ocuparon 503,389 gramos de presunta cocaína y 459,382 gramos de marihuana, además de cantidades menores de tusi, hachís, metanfetaminas y 664 pastillas de éxtasis. La mayor parte de estas sustancias, según el esquema de venta detectado, termina convertida en dosis de bajo costo.

Allanamientos

Las autoridades ejecutaron 260 allanamientos y múltiples intervenciones en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y otras demarcaciones, donde el microtráfico opera a escala barrial.

En los operativos también se incautaron 655 balanzas, radios de comunicación, dinero en efectivo y otros insumos utilizados para pesar, dividir y distribuir las sustancias.

El volumen de dosis ocupadas apunta a un mercado fragmentado y de alta rotación. La droga no se concentra en grandes cargamentos, sino en miles de unidades listas para circular en las calles.