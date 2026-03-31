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adolescente haitiana fallece
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Fallece adolescente en Dajabón tras presunto abuso sexual

Las autoridades mantienen bajo custodia a dos adolescentes que habría presenciaron las últimas horas de vida de la menor

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    Fallece adolescente en Dajabón tras presunto abuso sexual
    Ilianny Solís, de 14 años. (FUENTE EXTERNA)

    Una adolescente falleció en la madrugada de este martes en la emergencia del hospital del municipio de Restauración, provincia Dajabón, presuntamente tras ser víctima de abuso sexual.

    La menor fue identificada como Ilianny Solís, de 14 años, de nacionalidad haitiana.

    Según el diagnóstico preliminar del médico de servicio, la adolescente llegó al centro de salud sin signos vitales. Posteriormente, el cadáver le fue entregado a sus familiares.

    Versiones preliminares indican que Ilianny habría sido víctima de abuso sexual.

    Testigos del hecho

    Según testigos, la joven estuvo en compañía de un grupo de individuos conocidos en la zona como "piperos", quienes presuntamente le suministraron sustancias desconocidas para anular su voluntad.

    Las autoridades han puesto bajo custodia a dos adolescentes, supuestas amigas de la víctima, quienes habrían presenciado sus últimas horas de vida. 

    • Mientras tanto, los presuntos agresores se encuentran prófugos.
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