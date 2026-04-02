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Fallecimiento
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Hallan sin vida a un adulto mayor en un río de La Luisa en Dajabón

Las autoridades aún investigan las circunstancias del fallecimiento de Alfonso Elido de la Rosa

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    Hallan sin vida a un adulto mayor en un río de La Luisa en Dajabón
    El cuerpo Alfonso Elido de la Rosa fue encontrado en un charco del río. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La tranquilidad de la comunidad de La Luisa, provincia Dajabón, se vio interrumpida la mañana de este jueves tras el hallazgo sin vida de un adulto mayor en un río.

    Se trata de Alfonso Elido de la Rosa, de 76 años, quien fue encontrado en un charco del río La Luisa, en circunstancias que apuntan a un presunto ahogamiento, según informaron allegados.

    De acuerdo con el reporte, alrededor de las 11:10 de la mañana, un ciudadano identificado como André se presentó al destacamento policial de Manuel Bueno para alertar sobre la situación. De inmediato, agentes se trasladaron al lugar, donde ya los familiares habían levantado el cuerpo del fallecido.

    Reacciones de la comunidad

    El hecho ha dejado un profundo pesar en la comunidad, donde vecinos describen a De la Rosa como un hombre tranquilo, conocido por su trato afable y su vida humilde.

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias en que falleció el ciudadano.

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