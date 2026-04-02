Al menos 25 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido entre un autobús y una yipeta la noche de este Jueves Santo en el peaje de Guaraguao, en la autopista del Nordeste, en el tramo Santo Domingo–Samaná.

Los detalles del siniestro fueron suministrados por Francisco Peña Sánchez, presidente de la Cruz Roja Dominicana en el municipio Arenoso, provincia Duarte, en declaraciones ofrecidas a Diario Libre.

De acuerdo con Peña Sánchez, el accidente se registró alrededor de las 7:30 de la noche, cuando el autobús que se dirigía hacia Samaná, con unos 60 pasajeros a bordo, colisionó con una yipeta, de generales desconocidas, hasta el momento. El autobús se volcó. Mientras que los ocupantes del último vehículo resultaron ilesos.

De total de afectados, unas 20 personas resultaron con heridas leves, mientras que cinco fueron trasladadas a centros de salud para recibir atenciones médicas especializadas.

Inicialmente, los lesionados fueron atendidos en el hospital de Arenoso y luego algunos fueron referidos a otros centros.

Mayoría de heridos son adultos

La mayoría de los afectados son adultos. Informó que también había tres niños entre los lesionados. Los pequeños presentan golpes leves.

Peña Sánchez señaló que el conductor del autobús resultó ileso, al igual que los ocupantes de la yipeta, quienes no sufrieron lesiones de gravedad.

Los nombres de los involucrados en el accidente no fueron suministrados.