Ascienden a 36 los heridos por accidente de tránsito en la carretera del Nordeste

Imagen del accidente ocurrido en Samaná la noche del Jueves Santo. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos 36 personas resultaron heridas en el accidente de tránsito ocurrido la noche del Jueves Santo en el peaje de Guaraguao, en la carretera del Nordeste, tramo que conecta Santo Domingo con Samaná, según datos actualizados ofrecidos por la Defensa Civil Dominicana.

El siniestro involucró un autobús de pasajeros y una yipeta. De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se registró alrededor de las 7:30 de la noche, cuando el autobús, que se dirigía hacia Samaná con decenas de pasajeros a bordo, colisionó con el otro vehículo y posteriormente se volcó.

En un primer informe, las autoridades habían reportado 25 personas lesionadas. Sin embargo, la cifra fue actualizada a 36 heridos tras la intervención de los equipos de emergencia en el lugar.

Atención y estado de los heridos

Los rescatistas brindaron asistencia en la escena y coordinaron el traslado de los afectados a distintos centros de salud. Hasta el momento, no se ha precisado la condición actual de todos los heridos.

Datos ofrecidos previamente por representantes de la Cruz Roja indicaban que una parte de los lesionados presentaba heridas leves, mientras otros fueron referidos a hospitales para recibir atenciones médicas especializadas.

El accidente ocurrió en medio del desplazamiento de viajeros durante el asueto de Semana Santa. Las autoridades no han informado sobre víctimas mortales ni han ofrecido detalles adicionales sobre las causas del choque o la identidad de los involucrados.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos.