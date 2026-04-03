Dos muertos en accidente durante rally de Semana Santa en Luperón, Puerto Plata

Las víctimas del accidente en Luperón, Puerto Plata durante rally de Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer jueves en la comunidad Barrancón, en el municipio de Luperón, Puerto Plata, dejó como saldo dos personas fallecidas durante la realización de un rally de vehículos tipo four wheel en el asueto de Semana Santa.

Las víctimas fueron identificadas como Brayan Alexander Brito Pérez, de 31 años, quien conducía el vehículo, y Nicaury Jiménez, de 28 años, quien viajaba como acompañante. Ambos residían en el municipio de Luperón.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo cuando el conductor se desplazaba a alta velocidad y, al llegar a una curva, perdió el control del vehículo, lo que provocó que ambos se deslizaran.

Brito Pérez falleció en el lugar del accidente, mientras que Jiménez murió posteriormente cuando recibía atenciones médicas en el hospital municipal.

Contexto del rally en Luperón

El suceso ocurrió en el contexto de un rally de vehículos todo terreno que, según reportes, se desarrollaba en la zona pese a disposiciones que prohíben la circulación de este tipo de unidades durante el período de Semana Santa, emitidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

En redes sociales circulan videos del momento previo al evento y del accidente.

Reacciones y consecuencias

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la responsabilidad de persona alguna en la organización del evento ni han ofrecido detalles concluyentes sobre las circunstancias del accidente.

Miembros de los organismos de emergencia y autoridades competentes se presentaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.