Adolescente de 17 años desaparece tras intentar cruzar el río Chavón en Higüey

Autoridades de la Defensa Civil en el río Chavón. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Un adolescente de 17 años se encuentra desaparecido desde la tarde del jueves 2 de abril, luego de que presuntamente fuera arrastrado por las aguas del río Chavón, en el paraje Chavón Arriba, del municipio Higüey.

Se trata de Pablo Melo Ramírez, residente en Higüey, quien según versiones preliminares desapareció mientras intentaba cruzar el afluente junto a otros jóvenes.

Te puede interesar Hombre muere ahogado tras ser arrastrado por la corriente del río Chavón en Higüey

De acuerdo con el informe, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando tres jóvenes acudieron a bañarse al citado río.

Según explicó uno de los acompañantes, dos de ellos intentaron cruzar hasta la orilla del batey Cuchilla, en el municipio Guaymate, provincia La Romana, momento en que el adolescente se habría cansado en medio del trayecto y fue arrastrado por la corriente, sin lograr llegar a la otra orilla.

El hecho fue reportado por el alcalde pedáneo de la comunidad de Chavón Arriba, Enrique Olea, quien notificó a miembros de la Policía del destacamento de La Enea. Uno de los testigos, identificado como José Alfredo Jiménez Soriano, de 24 años, residente en el sector La Enea, fue quien alertó sobre lo sucedido.

Autoridades lo buscan

Tras recibir la información, unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, junto al Cuerpo de Bomberos de Higüey, se trasladaron al lugar e iniciaron de inmediato las labores de búsqueda en las aguas del río Chavón.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar al adolescente desaparecido, mientras continúan los operativos en la zona.