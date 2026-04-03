Hospital Darío Contreras ha estado "tranquilo" tras el primer día de asueto de la Semana Santa

Una joven que formó parte del grupo de personas que en la noche del Jueves Santo se accidentó en un autobús se encuentra en condición estable en el área de emergencias del Hospital Traumatológico Doctor Dario Contreras. ( DANIA ACEVEDO )

Una joven de 19 años que formó parte del grupo de personas que en la noche del Jueves Santo se accidentó en un autobús que chocó con una yipeta en la carretera del Nordeste que conecta Santo Domingo con Samaná se encuentra en condición estable en el área de emergencias del Hospital Traumatológico Doctor Dario Contreras.

La información fue suministrada por el doctor Luis Cabrera quien es el gerente de la emergencia del hospital.

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"Estamos viendo la posibilidad de despacharla para que ella venga después por consulta. Tiene una fractura de pelvis", comentó el doctor Cabrera.

Hasta ahora todo esta tranquilo

Ante la pregunta de si han recibido más personas accidentadas y de como ha estado el fluyo de afectados durante esta Semana Santa, el doctor comentó que todo "ha estado tranquilo" y que, hasta ahora, no han recibido un fluyo muy grande de personas heridas durante el asueto de Semana Santa.

"Hemos recibido accidentes pero no de magnitud o gravedad ni nada por el estilo. Hasta ahora ha estado tranquilo el hospital desde ayer a las 2 de la tarde y esperamos que siga así", agregó.

Por último, el doctor aclaró que los jueves santos y los viernes santos por la mañana suelen ser así, y que es a partir del viernes por la tarde que el influyo de personas buscando ayuda médica se incrementa.