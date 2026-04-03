Joven resulta gravemente herido tras un choque en Dajabón

El joven accidentado fue identificado como Edwyn Moisés Álvarez Alcántara. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven de 19 años resultó con heridas de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el sector La Fe, en la provincia fronteriza de Dajabón.

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El lesionado fue identificado como Edwyn Moisés Álvarez Alcántara, residente en el sector Benito Monción, quien fue trasladado de emergencia al hospital provincial Matías Ramón Mella, donde recibió atenciones médicas.

Estado del joven accidentado De acuerdo con el diagnóstico del personal de salud, el joven presenta fractura de fémur derecho y múltiples laceraciones en la región superior del tórax, lesiones que obligaron a su traslado al hospital regional de Mao, debido a la gravedad de su estado.

Según el informe preliminar, Álvarez Alcántara conducía una motocicleta marca Tauro, modelo CG200, color rojo, sin portar casco protector, cuando colisionó con una yipeta Honda CR-V, conducida por Noel Alexander Tavárez Carrera, de 41 años, quien resultó ileso.

Investigación

El hecho se produjo en la calle La Fe, próximo a la zona conocida como "Los Chicharrones", un punto de constante flujo vehicular en la ciudad. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.