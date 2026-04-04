Policía mata en Los Alcarrizos a un joven que buscaba por asaltos a mano armada

Imagen suministrada por la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre murió abatido por agentes de la Policía Nacional ocurrido en Los Alcarrizos, donde la institución afirma que el fallecido era un presunto delincuente.

El occiso fue identificado como Ambiorix Acevedo, de 24 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Vinicio Calventi, a causa de heridas de bala.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo cuando agentes intentaron apresarlo y, según la versión oficial, el hombre habría enfrentado a tiros a la patrulla, lo que provocó que los policías respondieran con sus armas de fuego.

Dice era buscado por asaltos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/whatsapp-image-2026-04-04-at-102419-am-6cd53e1e.jpeg Otra foto suministrada por la Policía. (FUENTE EXTERNA)

La Policía sostiene que Acevedo era buscado por su presunta participación en varios asaltos a mano armada en sectores del municipio Santo Domingo Oeste.

En la escena, las autoridades informaron que ocuparon un arma de fuego y una motocicleta. El caso continúa bajo investigación, mientras se activa la búsqueda de otro individuo vinculado al hecho.