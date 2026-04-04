Lo que debía ser una tarde de recogimiento y paz por el Viernes Santo terminó convertido en una escena de pánico y muerte en la comunidad de Las Dos Bocas, del lado haitiano, a escasos metros de la frontera con la provincia Elías Piña.

El hecho quedó registrado en video y muestra a decenas de bañistas huyendo despavoridos.

Al menos cuatro personas perdieron la vida en Haití en medio de un violento tiroteo que, según informes preliminares, también dejó varios heridos y daños materiales, incluyendo un camión alcanzado por las balas en medio del enfrentamiento.

El sonido de los disparos rompió la calma de la zona, sembrando el terror entre quienes se encontraban en las cercanías. En ese momento, decenas de dominicanos disfrutaban del asueto en áreas próximas a la línea fronteriza, muchos de ellos bañistas que, al escuchar las detonaciones, huyeron despavoridos en busca de resguardo.

Impacto y reacciones en la comunidad fronteriza

"Fue cuestión de segundos. Todo el mundo salió corriendo", relató uno de los presentes, con la voz entrecortada por el susto.

Hasta ahora, las autoridades haitianas no han ofrecido una versión oficial sobre las causas del tiroteo, aunque se presume que el hecho estaría vinculado a viejas rivalidades entre grupos armados de comunidades cercanas, conflictos que por años han mantenido en vilo a la población.

El episodio vuelve a encender las alarmas sobre la fragilidad de la seguridad en la zona fronteriza, donde la violencia del lado haitiano representa un riesgo constante para quienes viven y transitan en estas áreas.

A pesar de la cercanía del suceso, no se reportaron dominicanos heridos, gracias a la rápida reacción de quienes lograron abandonar el lugar a tiempo.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan mayores detalles sobre este hecho que tiñe de sangre una fecha marcada por la fe y la reflexión.