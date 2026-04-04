Hallan hombre muerto en río Yonú, en La Altagracia

Las Lagunas de Nisibón en La Altagracia ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 47 años fue encontrado sin vida la tarde de este sábado en las aguas del río Yonú, en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, en La Altagracia.

La víctima fue identificada como Junior Veloz Ramírez, de nacionalidad dominicana, soltero y residente en La Romana, según el informe preliminar ofrecido por las autoridades.

De acuerdo con los datos suministrados, el hallazgo se produjo alrededor de las 4:30 de la tarde, luego de que una persona alertara sobre la presencia de un cuerpo en la represa del referido río, específicamente en el área conocida como el charco de la represa.

Primer caso de ahogamiento

El teniente coronel Zorrilla, del Cuerpo de Bomberos de Nisibón, informó que este caso constituye la primera víctima por ahogamiento registrada en la zona durante el operativo de Semana Santa.

Explicó que, según versiones de allegados, el hoy occiso se encontraba bañándose cuando desapareció repentinamente. Posteriormente, sus acompañantes observaron su gorra flotando en el agua, lo que dio la voz de alarma. El cuerpo fue recuperado poco después, pero ya sin signos vitales.

Zorrilla agregó que, de acuerdo con un compañero del fallecido, este se encontraba trabajando en la zona de Uvero Alto y se trasladó hasta el lugar para compartir en familia durante el asueto.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), unidades de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes permanecían en la escena a la espera del médico legista para realizar el levantamiento del cadáver.

En una versión inicial, las autoridades habían reportado la desaparición de una persona en esa misma área, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de organismos de socorro.

Las circunstancias en que ocurrió el hecho se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.