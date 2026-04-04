Disputa por narcotráfico habría desatado tiroteo en Haití

El tiroteo se produjo mientras decenas de personas disfrutaban de las festividades de Viernes Santo. ( FUENTE EXTERNA )

Un tiroteo registrado la tarde del viernes 3 de abril en la zona de Las Dos Bocas, en territorio haitiano, dejó al menos dos muertos y varios heridos, en un hecho que, según informes preliminares, estaría vinculado a una disputa relacionada con el narcotráfico.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde en el área conocida como Pilón de Las Dos Bocas, en la sección Lawòy, localidad de Batèy, específicamente en la confluencia de los ríos Macasía y Artibonito.

En ese momento, decenas de ciudadanos haitianos se encontraban en las riberas del río debido a las festividades de Viernes Santo.

De acuerdo con reportes de inteligencia y fuentes en la zona fronteriza, el tiroteo habría sido perpetrado por miembros de una banda procedente de Belladère, quienes se desplazaron por Mirabalais y Thomonde antes de llegar al lugar. En el ataque se utilizaron armas cortas y largas.

Las informaciones disponibles señalan que el hecho estaría relacionado con un conflicto entre grupos de Thomonde y el sector conocido como "El Cas", cercano al río Artibonito, en el marco de disputas por actividades vinculadas al narcotráfico.

Como resultado del enfrentamiento, se reportó la muerte de dos personas. Una de las víctimas fue identificada como el ciudadano haitiano Rosemond, alias "Sèvitè". Además, varias personas resultaron heridas, aunque no se ha precisado su estado de salud.

Autoridades dominicanas informaron que, del lado de la República Dominicana, la zona permanecía bajo vigilancia y sin presencia de bañistas al momento del suceso. Asimismo, indicaron que no se han registrado incidentes ni afectaciones en territorio nacional, aunque se reforzó la vigilancia en el área fronteriza como medida preventiva.

Accidente

De manera separada, se reportó un accidente de tránsito en la carretera que conecta Thomonde con El Cas, donde fallecieron tres personas. Este hecho no guarda relación con el tiroteo.

La situación cobró notoriedad tras la difusión de un video en la red social Instagram que muestra el ambiente de tensión en la zona momentos después del incidente.

Mientras tanto, las autoridades haitianas han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.