Un turista colombiano muere ahogado en una playa en La Altagracia

El cuerpo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en San Pedro de Macorís ( ARCHIVO )

Un turista de nacionalidad colombiana falleció la tarde de ayer viernes por ahogamiento mientras se bañaba en una playa de un hotel en la provincia La Altagracia, informaron autoridades policiales.

El fallecido fue identificado como Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, de 57 años de edad, quien se encontraba hospedado en un hotel de la zona. De acuerdo con los registros, había ingresado al país el pasado 28 de marzo y tenía previsto retornar a su nación el 4 de abril.

El informe preliminar indica que el hecho ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde, cuando las autoridades pertinentes fueron notificadas sobre el ingreso de una persona sin vida en un centro de salud privado.

Al trasladarse al centro de salud, en compañía de la procuradora fiscal actuante y personal de la Policía Científica, las autoridades confirmaron en el área de morgue el deceso del extranjero.

Fue arrastrado por las olas

Según el diagnóstico emitido por el médico legista, doctor Polanco Guzmán, el fallecimiento se produjo a causa de hipoxia cerebral por asfixia por ahogamiento.

De acuerdo con versiones oficiales, el turista se encontraba bañándose en la playa de la zona donde se hospedaba cuando fue arrastrado por el oleaje.

Equipos de rescate del establecimiento lograron sacarlo del agua y trasladarlo en ambulancia a un centro médico, pero este no presentaba signos vitales y posteriormente fue declarado fallecido.

El cuerpo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes