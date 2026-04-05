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Accidente de Tránsito
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Nueve personas resultan lesionadas tras deslizamiento de autobús en carretera Otra Banda–Higüey

Los afectados se encuentran recibiendo atención médica

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    Nueve personas resultan lesionadas tras deslizamiento de autobús en carretera Otra Banda–Higüey
    Así quedó el autobús involucrado en el accidente de tránsito en la carretera Otra Banda–Higüey, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    Nueve personas resultaron lesionadas la madrugada de este domingo, luego de que un autobús de transporte hotelero se deslizara y cayera por un barranco en la carretera Otra Banda–Higüey, provincia La Altagracia.

    El accidente ocurrió alrededor de las 5:33 de la mañana, tras una alerta emitida por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que reportó un código de incidente en un tramo sin intersección de la referida vía.

    El vehículo involucrado es perteneciente a la empresa hotelera Viva Costa Esmeralda de Miches. El mismo era conducido por Jesús Enrique Hernández de Rosario, quien viajaba acompañado de otros ocho ocupantes.

    Los afectados 

    • Entre los lesionados se encuentran Ángel Ramiro González, de 37 años; Rosaura Cavalier, de 20; Alfredo Brito de Jesús; Yesnex Andrés Yan; Francis Castillo; César Martínez Fuentes; Juan Alexander Lara Sánchez y Kiuston King Valdez.

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    Todos los afectados recibieron asistencia en el lugar por unidades del 9-1-1 y posteriormente fueron trasladados al Hospital Traumatológico de Higüey, así como a distintos centros de salud de la zona, donde reciben atenciones médicas.

    Las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente.

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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.