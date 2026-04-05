Un video muestra el momento exacto en que el mayor de la Policía Silo Miguel Popoters Polanco (46 años) fue ultimado a tiros por hombres que se desplazaban en motocicletas por la avenida San Martín del sector Villa Juana, Distrito Nacional. Todo ocurrió muy rápido, pero fue registrado por cámaras de seguridad.

Eran las 11:56 de la noche del Sábado Santo (4 de abril) y el oficial estaba en la calle, que estaba solitaria y oscura. Se encontraba parado junto a su motor al borde de la calle entre dos establecimientos comerciales. Estaba revisando algo en un objeto no precisado. Parece un celular.

En ese momento, se le acercan lentamente por la parte de atrás tres motores con dos hombres a bordo cada uno. No llegaron al mismo tiempo. Primero fue uno y luego los otros dos. El primer motociclista le hizo varios disparos y el oficial repelió la agresión con varios tiros. Luego se desplomó en la calle, al lado de su motor, que también cayó al pavimento. Los delincuentes siguieron de largo rápidamente.

Los matadores llegaron a las 11:57 con 21 segundos y a las 11:57 con 27 segundos ya el oficial había sido abatido. La cámara lo capta a las 11:56 con 51 segundos.

Policía dice intentaron atracarlo

De acuerdo al reporte policial, el mayor Popoters Polanco, al darse cuenta de que iba a ser atracado, sacó su arma de reglamento "para repeler la agresión" y, en ese mismo momento, los delincuentes le dispararon. El oficial también llegó a realizar diversos tiros. La versión del intento de atraco se la confirmó un apresado por el homicidio. Se trata de Dalgwin David Valdez Marte.

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros, como parte del proceso investigativo.

Las autoridades informaron que todas las pertenencias del occiso, incluyendo su arma de reglamento, documentos personales y otros objetos de valor, fueron recuperadas y se encuentran bajo custodia.

Ya mató a uno

La tarde de este domingo, el cuerpo del orden informó que uno de los vinculados a la muerte del mayor cayó abatido a tiros en el Ensanche Luperón cuando supuestamente enfrentó a miembros de una patrulla que iban a apresarlo.

Dijo que Yeison Nivar Pérez, alias "Mandrake", de 24 años, era el cabecilla de la banda de asaltantes que ultimó al oficial. Durante el hecho apresó a Dalgwin David Valdez Marte, mayor de edad, a quien atribuye ser miembro de la banda. También identificó a otras cuatro personas a quienes señala como miembros de la banda, "prófugas, peligrosas y armadas".

Los prófugos

Entre los identificados como prófugos están: José Miguel Guillermo de Jesús (a) "José", Aneury Amaury Espino Tejeda (a) "el Montro", Yeimy Felipe García Heredia y otro solo identificado como Yoel Hernández Jiménez (a) "Yoel el Malo", fueron identificados por la Policía como los miembros de la banda "El Circuito del Bloque".

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