La crecida del río Nizao provocó el arrastre anoche de al menos cuatro vehículos en la comunidad de Monte Negro, en el municipio de Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, sin que se registraran pérdidas humanas.

De acuerdo con el director provincial de la Defensa Civil en Ocoa, Julio César Moreta, los propietarios de los vehículos involucrados en el incidente se encuentran a salvo y bajo supervisión de las autoridades.

La situación se produjo tras el desbordamiento del río Nizao la noche del Sábado Santo. En uno de los vehículos afectados se trasladaban siete personas y en otro una sola, todos sin sufrir daños.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, lamentó la situación. Recordó que se había advertido que se podían producir crecidas de ríos por las lluvias y, por lo tanto, se pedía a la población precaución.

“Es importante que sepan también que las provincias que están bajo alerta, los ríos no deben de utilizarse para balnearios en virtud de que en cualquier momento le puede sorprender una crecida. Ya vimos lo que ocurrió en Ocoa, lo habíamos advertido mediante un boletín operativo y los niveles de alerta que emitimos. No escucharon y hay vemos varios vehículos totalmente dañados producto de la crecida del río", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/666649107265097212553260646894079190343964423n-18924380.jpg Hombres auxilian a los vehículos que fueron arrastrados anoche. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/descarga-2026-04-05t115532469-54ee0d4e.jpg Personal de la Defensa Civil desplegado en Rancho Arriba ante la crecida del río que dejó comunidades incomunicadas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/whatsapp-image-2026-04-05-at-115451-am-b8d2778f.jpeg Equipos de la Defensa Civil se mantienen en el área afectada, brindando apoyo tras el desbordamiento del río Nizao. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Comunidades incomunicadas

Las autoridades también reportaron que al menos 12 comunidades permanecen incomunicadas, entre ellas Monte Negro, La Estrechura, La Cienaguita, Quita Sueño, Hato Viejo, Ingenio, Mogote, Quita Pena, Arroyo Bonito, Monte Arito, Las Yayas y Yerba Buena. Además, se mantiene interrumpido el paso hacia otras comunidades de la zona.

En el lugar se encuentran brindando asistencia miembros de la Defensa Civil, junto a la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la alcaldía, quienes trabajan en la evaluación de daños y apoyo a los residentes afectados desde la noche de ayer.

Exhortación

Moreta exhortó a la población a acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia, especialmente en zonas vulnerables.

“Le pedimos a la población en alto riesgo que acate las medidas cuando sea alertada. Debemos tenerle respeto a la vida”, expresó.

En ese sentido, las autoridades reiteraron el llamado a evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a las informaciones oficiales, a fin de prevenir incidentes en medio de las condiciones climáticas.