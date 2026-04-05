Detienen a 33 haitianos cuando intentaban evadir control militar en Dajabón

Los ciudadanos haitianos detenidos en Dajabón. El pasado jueves, Migración reportó la deportación de casi 100 mil haitianos en los primeros tres meses de este año ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este domingo la detención de un grupo de 33 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en la provincia Dajabón.

La intervención fue ejecutada por una patrulla del ERD destacada en el Puesto de Chequeo El Rodeo, como resultado de operaciones realizadas en la zona, agrega el ERD en una comunicación de prensa.

De acuerdo con el informe, los extranjeros intentaban evadir el referido puesto de chequeo cuando fueron interceptados por las autoridades militares.

El pasado jueves, la Dirección General de Migración informó que solo en el primer trimestre de este año 2026 había sido deportados 99,268 haitianos indocumentados.

La mayoría eran hombres

El grupo estaba compuesto por 29 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede del 10mo. Batallón de Infantería del ERD, para posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), conforme a lo establecido en las leyes vigentes, concluye el informe.