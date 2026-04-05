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Pico Duarte
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VIDEO | Dos turistas son trasladados en helicóptero tras emergencia médica en el Pico Duarte

La evacuación fue realizada a bordo de una aeronave UH1H y contó con personal de vuelo y apoyo aeromédico

    Dos turistas que requirieron atención médica de emergencia fueron rescatados en las inmediaciones del Pico Duarte mediante una evacuación aeromédica realizada por la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

    La información fue ofrecida por la Presidencia de la República este domingo.

    • De acuerdo con la institución, el operativo se llevó a cabo en apoyo al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), debido a las condiciones de difícil acceso en la zona montañosa.
    RELACIONADAS

    Reciben atención médica

    La Presidencia indicó que los turistas fueron trasladados al Hospital Regional Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, donde recibieron atenciones médicas especializadas. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los excursionistas.

    Según la información oficial, la evacuación fue realizada a bordo de una aeronave UH1H y contó con personal de vuelo y apoyo aeromédico.

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