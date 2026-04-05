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hombre muere arma blanca Higüey
hombre muere arma blanca Higüey

Hombre muere tras recibir múltiples heridas de arma blanca en Higüey

Las autoridades investigan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades

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    Hombre muere tras recibir múltiples heridas de arma blanca en Higüey
    El fallecido, identificado como Ordener Santana Núñez, fue enviado al Inacif para los fines legales correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre de 51 años falleció ayer mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, luego de haber sido atacado con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

    El fallecido fue identificado como Ordener Santana Núñez, residente en el sector Villa Cerro de esta ciudad.

    De acuerdo con el informe preliminar, Santana Núñez murió alrededor de las 8:00 de la mañana del sábadoadbomen, a consecuencia de cuatro heridas punzocortantes que recibió en el abdomen y el tórax, incluyendo el tórax superior, las cuales le provocaron un paro cardiorrespiratorio que lo dejó sin signos vitales.

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    Circunstancias del ataque

    Hasta el momento, las circunstancias en que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas, por lo que las autoridades correspondientes realizan investigaciones para determinar responsabilidades.

    • El cuerpo fue remitido a los procedimientos legales correspondientes.
    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.