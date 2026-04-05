El COE reporta ocho fallecidos en 24 horas y 200 intoxicados por ingesta de alcohol

Agentes de tránsito este domingo 5 de abril del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió su tercer boletín del operativo de Semana Santa, informando un saldo de ocho personas fallecidas en las últimas 24 horas.

Entre las víctimas se encuentran seis personas por accidentes de tránsito y dos por asfixia por inmersión.

Las motocicletas en la mira

De acuerdo con el informe, las motocicletas siguen siendo el factor de mayor riesgo, representando 59 de los 70 accidentes de tránsito registrados en este periodo.

Entre los fallecidos identificados por accidentes en motocicleta se encuentran María Altagracia Puente Belén (27 años), Alexis Vicente Aquino (24), Vladimir Luna Pujols (31), Darling Roberzon Dicen Rosario (35) y Alejandro Mota Sención (20).

Asimismo, se reportó la muerte de José Ramón Mezquita Batista (58) por atropellamiento y las muertes por ahogamiento de Junior Veloz Ramírez (37) y el menor Pablo Melo Ramírez (17), este último en un balneario no habilitado.

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Despliegue de asistencias

Además de los accidentes viales, las autoridades expresaron su preocupación por el consumo de alcohol, registrando 200 personas intoxicadas, incluyendo a nueve menores con edades de entre 11 y 17 años. También se atendieron a 73 personas por intoxicación alimentaria.

El operativo ha realizado un total de 20,444 asistencias. El grueso de estas intervenciones corresponde a asistencias viales con 19,408 casos, que incluyen reparaciones mecánicas, cambios de neumáticos y remolques.

Por otro lado, se brindaron 1,029 asistencias médicas, atendiendo situaciones que van desde traumas y cefaleas hasta soporte vital avanzado.

En cuanto a la seguridad en balnearios, los equipos de rescate lograron salvar a siete personas de morir ahogadas.

Asimismo, la labor de la Policía Turística, la Defensa Civil y el puesto de mando en Boca Chica permitió localizar y entregar a sus padres a 20 menores que se encontraban extraviados.

Alertas vigentes

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, ratificó la prohibición del uso de ríos y balnearios en las provincias bajo alerta debido a las fuertes lluvias y la reducción de visibilidad en las carreteras.

Se exhorta a los conductores a mantener la precaución extrema y a los bañistas en la costa Atlántica a no alejarse de la orilla por el fuerte oleaje.

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