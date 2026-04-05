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accidente en Circunvalación Baní
accidente en Circunvalación Baní

VIDEO | Autobús con los neumáticos gastados se vuelca en la circunvalación de Baní; hay un muerto

El accidente, que también dejó seis heridos, ocurrió en el tramo de Sabana Indio

El director de la Digesett dijo que el conductor fue imprudente

    Una persona murió y otras seis resultaron heridas tras volcarse este domingo un autobús en la circunvalación de Baní, específicamente en el tramo Sabana Indio.

    El vehículo había salido desde Las Matas de Farfán, en San Juan, con destino a Santo Domingo. Entre los heridos se encuentran menores de edad, quienes reciben atenciones médicas.

    Al autobús ficha 19 se le reventó un neumático cuando circulaba a alta velocidad. En imágenes tomadas por Diario Libre en el lugar se observan las gomas desgastadas.

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    Al lugar acudieron unidades de la Digesett y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.<br><br>
    Al lugar acudieron unidades de la Digesett y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. (NEAL CRUZDIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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    En imágenes del lugar se observan las gomas desgastadas.
    En imágenes del lugar se observan las gomas desgastadas. (NEAL CRUZDIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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    Traslado de los heridos del siniestro.
    Traslado de los heridos del siniestro. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)
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    Personal del 9-1-1 movilizan a una de las heridas en el accidente del autobús en la circunvalación de Baní. 
    Personal del 9-1-1 movilizan a una de las heridas en el accidente del autobús en la circunvalación de Baní. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

      Imprudencia del conductor

      El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Pascual Cruz Méndez, informó a Diario Libre que el siniestro se produjo por la imprudencia del conductor y las malas condiciones de los neumáticos.

      Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la víctima mortal ni a los lesionados.

      Al lugar acudieron unidades de la Digesett y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias, Seguridad 9-1-1 y del Cuerpo de Bomberos.

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