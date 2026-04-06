Un total de 27 personas fallecieron durante sucesos en la Semana Santa 2026

Un autobús accidentado en la circunvalación de Baní en la tarde del Domingo de Resurrección. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y diversas instituciones del Estado informaron que durante el asueto de la Semana Santa 2026 se movilizaron más de 7,302,545 personas por las autopistas y carreteras del país.

El operativo, que se desarrolló desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, concluyó con un balance total de 27 personas fallecidas, lo que representa una reducción del 15.63 % en comparación con los 32 fallecimientos registrados en 2025.

Accidentes y víctimas viales

Durante el periodo del operativo ocurrieron 203 accidentes de tránsito, resultando en 276 personas afectadas.

De la totalidad de los 22 fallecidos por incidentes viales, las motocicletas representaron la mayor preocupación para las autoridades, estando involucradas en el 81.81 % de las muertes.

De acuerdo con el director del COE, Juan Manuel Méndez, de los accidentes registrados 173 involucraron motocicletas, 11 vehículos livianos, 7 yipeta, 8 atropellamientos, 2 autobús y 2 camionetas.

De estos accidentes 91 ocurrieron en autopistas y carreteras y 112 en cascos urbanos, registrándose 13 personas fallecidas por accidentes de tránsito dentro del dispositivo y nueve fuera del mismo. De los 27 fallecidos dentro y fuera del operativo, las motocicletas representaron el 66.66 %.

Además de los accidentes de tránsito, se reportaron cinco fallecimientos por asfixia por inmersión (ahogamiento), cuatro de ellos dentro del dispositivo y uno fuera del mismo.

Asistencias y rescates exitosos

Las autoridades destacaron la realización de 30,745 asistencias al público, de las cuales 27,724 fueron viales y 3,021 médicas.

Entre las acciones más notables se encuentran:

El rescate de 22 personas en condiciones de peligro en altamar.

La localización y entrega a sus padres de 24 menores de edad que se encontraban extraviados.

Salud e intoxicaciones

En el ámbito de la salud, el Servicio Nacional de Salud reportó que 506 personas fueron atendidas por intoxicación alcohólica. Dentro de este grupo, se identificaron 28 menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Asimismo, se registraron 207 casos de intoxicación alimentaria.

Colaboración interinstitucional

El operativo contó con la participación de múltiples organismos, incluyendo el Ministerio de Defensa, Salud Pública, Obras Públicas, la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), el Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1, entre otros.

Méndez agradeció el esfuerzo coordinado de las instituciones que permitieron la asistencia masiva a la población y la disminución de la mortalidad frente al año anterior.