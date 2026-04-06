Accidente de tránsito deja un fallecido en el Bulevar Turístico del Este

El suceso se produjo en horas de la madrugada tras la colisión entre dos vehiculos. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes dejó como saldo una persona fallecida, en un hecho registrado en el Bulevar Turístico del Este, próximo al semáforo de CEPM, en la zona de Punta Cana.

El suceso se produjo alrededor de las 12:13 de la madrugada, tras una colisión entre dos vehículos. Según los datos recabados en el lugar, uno de los automóviles involucrados es un Hyundai Seltos, color rojo, el cual era conducido por Junior Alexander Nazario Guerrero, quien falleció en el mismo lugar del accidente.

El segundo vehículo, también de la marca Hyundai, color blanco, perteneciente a una compañía de transporte, era conducido por Yohanel Cluilite Luis, quien resultó afectado y fue atendido por las autoridades correspondientes.

Repuesta de organismos de seguridad

Al lugar acudieron unidades de emergencia tras una alerta recibida a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, brindando asistencia oportuna.

Las autoridades de tránsito investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.