Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macorís lideran accidentes en Semana Santa 2026

Accidente de tránsito ocurrido en la circunvalación de Baní durante la Semana Santa 2026. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante el operativo "Conciencia por la Vida" de Semana Santa 2026 se registraron 203 accidentes de tránsito, de los cuales el 88.20 % involucraron motocicletas.

Las provincias que más casos por accidentes de tránsito registrados fueron Santo Domingo con 28.57 %, seguida de Puerto Plata con 12.80 %, San Pedro de Macorís con 7.88 %, La Altagracia con 6.89 %, San Cristóbal con 6.40 % y el Distrito Nacional con 5.9 %. Además, la mayoría de los accidentes ocurrieron entre las 12:00 del mediodía y las 11:59 de la noche.

De la totalidad de 27 personas fallecidas durante el operativo, 18 murieron por accidentes en motocicletas, dos por atropellamientos, una por vehículos livianos, una por vehículo pesado y cinco por asfixia por inmersión, cuatro dentro del operativo y uno fuera.En conjunto, los accidentes de tránsito representaron el 81.48 % de los decesos, mientras que las motocicletas representaron el 66.66 %.

Según el COE, de los 203 accidentes registrados, 173 involucraron motocicletas, 11 vehículos livianos, siete yipetas, ocho atropellamientos, dos autobuses y dos camionetas. De estos accidentes, 91 ocurrieron en autopistas y carreteras y 112 en cascos urbanos, registrándose 13 fallecimientos dentro del dispositivo y nueve fuera del mismo.

Comparación con el 2025

En comparación con la Semana Santa 2025, se observó una reducción del 15.63 % en el total de fallecidos.

En 2025, se registraron 212 accidentes de tránsito, con 246 personas afectadas y 30 fallecidos, además de dos muertes por asfixia por inmersión. Este año, el total de afectados por accidentes de tránsito fue de 276 personas.

En cuanto a intoxicaciones, en 2026 se atendieron 506 personas por alcohol y 207 por alimentos, sin registrarse muertes, mientras que en 2025 hubo 587 afectados por alcohol y 175 por alimentos, también sin decesos.

El COE destacó que de las 506 personas atendidas por intoxicación alcohólica, 28 eran menores de entre 14 y 17 años.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, reiteró que los operativos buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial durante la Semana Mayor, especialmente entre los motociclistas, considerados el grupo más vulnerable en estas fechas.