Santo Domingo, Puerto Plata y San Pedro de Macorís lideran accidentes en Semana Santa 2026
En comparación con la Semana Santa 2025, se observó una reducción del 15.63 % en el total de fallecidos
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante el operativo "Conciencia por la Vida" de Semana Santa 2026 se registraron 203 accidentes de tránsito, de los cuales el 88.20 % involucraron motocicletas.
Las provincias que más casos por accidentes de tránsito registrados fueron Santo Domingo con 28.57 %, seguida de Puerto Plata con 12.80 %, San Pedro de Macorís con 7.88 %, La Altagracia con 6.89 %, San Cristóbal con 6.40 % y el Distrito Nacional con 5.9 %. Además, la mayoría de los accidentes ocurrieron entre las 12:00 del mediodía y las 11:59 de la noche.
De la totalidad de 27 personas fallecidas durante el operativo, 18 murieron por accidentes en motocicletas, dos por atropellamientos, una por vehículos livianos, una por vehículo pesado y cinco por asfixia por inmersión, cuatro dentro del operativo y uno fuera.En conjunto, los accidentes de tránsito representaron el 81.48 % de los decesos, mientras que las motocicletas representaron el 66.66 %.
Según el COE, de los 203 accidentes registrados, 173 involucraron motocicletas, 11 vehículos livianos, siete yipetas, ocho atropellamientos, dos autobuses y dos camionetas. De estos accidentes, 91 ocurrieron en autopistas y carreteras y 112 en cascos urbanos, registrándose 13 fallecimientos dentro del dispositivo y nueve fuera del mismo.
Comparación con el 2025
En comparación con la Semana Santa 2025, se observó una reducción del 15.63 % en el total de fallecidos.
En 2025, se registraron 212 accidentes de tránsito, con 246 personas afectadas y 30 fallecidos, además de dos muertes por asfixia por inmersión. Este año, el total de afectados por accidentes de tránsito fue de 276 personas.
En cuanto a intoxicaciones, en 2026 se atendieron 506 personas por alcohol y 207 por alimentos, sin registrarse muertes, mientras que en 2025 hubo 587 afectados por alcohol y 175 por alimentos, también sin decesos.
El COE destacó que de las 506 personas atendidas por intoxicación alcohólica, 28 eran menores de entre 14 y 17 años.
El director del COE, Juan Manuel Méndez, reiteró que los operativos buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial durante la Semana Mayor, especialmente entre los motociclistas, considerados el grupo más vulnerable en estas fechas.