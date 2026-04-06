Un incendio afectó la mañana de este lunes las instalaciones del restaurante Cerdo Centro, ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Privada, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares, el siniestro se originó alrededor de las 9:33 de la mañana, lo que provocó una rápida movilización de unidades de emergencia.

Al menos cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se presentaron en el lugar a las 9:50 de la mañana, actuando de inmediato para sofocar las llamas y evitar su propagación a estructuras cercanas.

Las autoridades informaron que el incendio fue totalmente controlado tras la intervención de los bomberos, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o heridos.

Posible causa

Según Carlos Martínez, trabajador de otro restaurante cercano, indicó que presuntamente "fue un horno que explotó".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-104424-am-29a102f6.jpeg El interior del restaurante resultó gravemente afectado (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/whatsapp-image-2026-04-06-at-104512-am-a1214b0b.jpeg Miembros del Cuerpo de Bomberos en las instalaciones del restaurante. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Asimismo explicó que el humo arropó toda la zona e inmediatamente empezó a llamar a todos los empleados del restaurante para que salgan del establecimiento.

Al lugar también se presentaron el sistema de emergencias 9-1-1 y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles sobre las posibles causas del fuego, así como una evaluación de los daños ocasionados en el establecimiento.