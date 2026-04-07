Muere segundo teniente de la Policía en accidente de tránsito en la carretera de El Seibo

El accidente cobró la vida de Carlitos Crispin Santana ( FUENTE EXTERNA )

Un segundo teniente de la Policía Nacional perdió la vida durante un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes, en el kilómetro 7 de la carretera Hato Mayor-El Seibo.

Se trata de Carlitos Crispin Santana, de 49 años, quien murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la localidad, tras recibir fuertes golpes en parte de su cuerpo.

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Según las informaciones, Santana se desplazaba en su motocicleta cuando de repente impactó contra un camión que se encontraba averiado en la referida vía.

Repuesta de organismos de seguridad

Al lugar acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, quienes brindaron los primeros auxilios, la Policía Nacional, agentes de tránsito, entre otros organismos de seguridad.

La muerte de Carlitos ha causado gran consternación entre sus familiares, amigos y allegados, quienes lo definieron como un gran ser humano.