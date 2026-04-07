Un niño de un año muere ahogado en canal de riego en La Vega

Josué Araujo apenas tenía un año de edad. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de un año de edad murió ahogado en las aguas de un canal de un riego en la comunidad El Coroso, del distrito municipal Jima Arriba, en la provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Josué Araujo.

De manera preliminar, el médico legista certificó su muerte a causa de ahogamiento por inmersión.

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Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

Respuesta de los organismos de seguridad

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento con el objetivo de esclarecer los hechos en que ocurrió el trágico suceso, registrado la tarde del lunes 6 de abril.

El cuerpo del infante fue trasladado al hospital Sigifredo Alba, ubicado en el municipio Fantino, provincia Sánchez Ramírez.