×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
niño ahogado canal riego
niño ahogado canal riego

Un niño de un año muere ahogado en canal de riego en La Vega

La víctima fue identificada como Josué Araujo y se desconocen las circunstancias en que ocurrió la tragedia

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Un niño de un año muere ahogado en canal de riego en La Vega
Josué Araujo apenas tenía un año de edad. (FUENTE EXTERNA)

Un niño de un año de edad murió ahogado en las aguas de un canal de un riego en la comunidad El Coroso, del distrito municipal Jima Arriba, en la provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Josué Araujo.

  • De manera preliminar, el médico legista certificó su muerte a causa de ahogamiento por inmersión.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió la tragedia.

Respuesta de los organismos de seguridad

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento con el objetivo de esclarecer los hechos en que ocurrió el trágico suceso, registrado la tarde del lunes 6 de abril.

El cuerpo del infante fue trasladado al hospital Sigifredo Alba, ubicado en el municipio Fantino, provincia Sánchez Ramírez.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.