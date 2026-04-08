Explosión deja con quemaduras a una madre y a su hija en Santiago

Una mujer de 52 años y su hija de 12 resultaron con quemaduras de consideración tras una explosión ocurrida la madrugada de este miércoles en un apartamento en el municipio de San José de las Matas, en la provincia Santiago.

Una de las víctimas fue identificada como Ángela Yaniris Marcelino, mientras que el nombre de la menor se omite por razones legales.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada. Versiones no confirmadas por las autoridades establecen que, tras el encendido de un bombillo en la vivienda, se generó una explosión causada, presuntamente, por un escape de gas.

Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia a distintos centros de salud en Santiago. Sin embargo, la mujer tuvo que ser referida a a un centro especializado de la provincia Santo Domingo.

José Luis Bautista, director del Hospital Cabral y Báez, informó que Ángela Yaniris Marcelino presenta quemaduras de segundo y tercer grado en un 40 % de su cuerpo, principalmente en los miembros inferiores.

Indicó que debido a complicaciones respiratorias, fue necesario asistirla con ventilación.

Señaló que su estado es estable dentro de la gravedad.

Estado de la menor

En tanto, la menor de 12 años permanece ingresada en la Unidad de Quemados Dra. Thelma Rosario. Su estado es delicado, informó la dirección de ese centro.

Las autoridades indicaron que la información preliminar apunta a la explosión de un cilindro de gas como causa del siniestro.

Sin embargo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Cuerpo de Bomberos, quienes buscan establecer las circunstancias exactas del hecho.