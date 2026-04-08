Intercambio de disparos deja un muerto en Verón–Punta Cana

Identifican como Isidro Oliver Cotes Medina, de 29 años, el hombre fallecido en un supuesto intercambio de disparos con la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

Un presunto delincuente, que era activamente buscado por las autoridades mediante múltiples órdenes de arresto por diversos hechos delictivos, falleció la tarde de este martes tras supuestamente enfrentar a tiros a agentes policiales en Verón–Punta Cana.

El fallecido fue identificado como Isidro Oliver Cotes Medina, de 29 años, conocido por los alias "Gordi", "Negro", "Black" y "Oliver Cote", quien residía en Santo Domingo Oeste y tenía procesos judiciales pendientes tanto en esa demarcación como en este distrito turístico.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en el sector Samaritanos II, en la zona conocida como Teta Quieta, próximo a la avenida Circunvalación.

Supuestamente, el individuo, al notar la presencia de agentes adscritos a la Subdirección de Investigaciones de Santo Domingo Oeste, habría abierto fuego contra los oficiales, quienes se vieron en la obligación de repeler la agresión, resultando este herido de gravedad.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal de Verón, donde falleció mientras recibía atenciones médicas a causa de heridas por proyectil de arma de fuego que le provocaron un shock hemorrágico, conforme al diagnóstico de la médico legista actuante.

En la escena del enfrentamiento, miembros de la Policía Científica recolectaron una pistola calibre 9 milímetros, marca Glock, sin registro legal, además de un cargador, una cápsula y cuatro casquillos disparados.

Buscado por las autoridades

El hoy occiso era requerido por la justicia mediante varias órdenes de arresto, entre ellas la No. 00249-2026, por intento de homicidio, así como la No. 2026-AJ0020309, por asociación de malhechores y otros delitos.

El levantamiento del cadáver fue realizado conforme al acta correspondiente y fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los fines legales correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar posibles implicados vinculados a los hechos que se le atribuían al fallecido.